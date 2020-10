Summit sulla biodiversità: servono azioni immediate

"Azioni immediate" per tutelare la Biodiversità del nostro Pianeta. E' la richiesta arrivata dal Wwf a conclusione del Summit Onu che si è appena concluso a New York e che ha visto i Capi di Stato e di Governo riconoscere "la valenza catastrofica della perdita globale di biodiversità", che mette "a rischio la salute umana" e "i nostri mezzi di sussistenza" e sottolineare con molta enfasi "i collegamenti tra le pandemie globali e la distrazione e il degrado della natura".



I leader mondiali, sottolinea l'associazione ambientalista, "hanno evidenziato la mancanza di un'adeguata capacità d'azione dello scorso decennio e l'urgenza di un'iniziativa che miri a contrastare la perdita di biodiversità e ponga la natura sulla strada del risanamento e della ripresa". Molti paesi "hanno deciso di assumere nuovi impegni, ma su scala globale c'è ancora molto da fare per arrestare la crisi dei sistemi naturali" sottolinea il Wwf.



Marco Lambertini, direttore generale del Wwf Internazionale, ritiene che "gli impegni che abbiamo potuto ascoltare in occasione del Summit Onu sulla Biodiversità devono essere subito sostenuti da un'azione immediata a protezione della natura e il prossimo anno con un Piano per la biodiversità post 2020 ambizioso e trasformativo, nell'ambito della CoP 15 sulla Diversità Biologica di Kunmimg in Cina". "L'Umanità -scandisce- sta causando un danno al nostro pianeta che ha raggiunto livelli senza precedenti, facendo registrare una perdita della natura e della biodiversità ad una velocità scioccante e pericolosa".