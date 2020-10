Trump in quarantena. Collaboratrice positiva al covid

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la first lady Melania Trump sono stati sottoposti al tampone e messi in quarantena in attesa dei risultati dopo che una delle più strette collaboratrici del Presidente, Hope Hicks, è risultata positiva al Covid. "Hope Hicks che ha lavorato così duramente senza una pausa è risultata positiva al covid-19, terribile! Io e la First Lady siamo in attesa dei risultati. Nel frattempo inizieremo la nostra quarantena" ha twittato Trump.



Hicks, riferisce la CNN, ha recentemente viaggiato molte volte insieme al presidente, l'ultima volta per il dibattito a Cleveland, e ha volato mercoledì scorso sull'elicottero presidenziale insieme ai più stretti collaboratori di Trump compreso il genero Jared Kushner mentre andavano ad un appuntamento elettorale in Minnesota.