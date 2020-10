Usa, spunta audio di Melania, frustrata da critiche sull'immigrazione

Spuntano le registrazioni delle conversazioni private della First Lady, Melania Trump, con la sua ex amica Stephanie Winston Wolkoff, l'autrice del libro rivelazione 'Melania and Me'. L'audio, ottenuto dalla Cnn, risale al luglio del 2018 e mostra una Melania frustrata per le critiche alle politica della separazione delle famiglie di migranti portata avanti dal marito Donald Trump al confine con il Messico. La First Lady si lascia andare a delle parolacce per esprimere il suo disappunto.



"Mi sto facendo il culo sulle cose di Natale, a chi frega niente delle cose di Natale e delle decorazioni? Ma lo devo fare, vero? OK, e poi quando dico che sto lavorando al Natale mi dicono: "E i bambini che sono separati dalle famiglie? Lasciatemi in pace. Dicono qualcosa di quando Obama ha fatto lo stesso?", dice Melania nella registrazione. In un'altra conversazione la First Lady osserva come i bambini immigrati vengono trattati bene. "Registrare segretamente la First Lady e infrangere gli accordi di riservatezza per pubblicare un libro e' un chiaro tentativo di attrarre l'attenzione. La tempistica e' sospetta", afferma Stephanie Grisham, il capo della staff della First Lady.