Coronavirus: in comune del Salernitano scatta chiusura scuole

Da questa mattina chiusi tutti gli istituti scolastici, in via precauzionale, ad Atena Lucana, nel Salernitano. Lo ha deciso, con apposita ordinanza, il sindaco Luigi Vertucci dopo cinque casi di coronavirus tra i residenti del piccolo centro del Vallo di Diano. La decisione e' scaturita in quanto il figlio di una delle persone positive ha utilizzato il servizio di trasporto scolastico comunale. "A scopo precauzionale - scrive il sindaco Luigi Vertucci - e di prevenzione, l'amministrazione provvede con ordinanza sindacale alla chiusura di tutte le scuole fino all'esito degli accertamenti sanitari e diagnostici.



Si avvierà a scopo puramente precauzionale anche ad una ulteriore sanificazione degli scuolabus e di tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio comunale. L'altra persona positiva era gia' in quarantena. Di concerto con l'Asl sono stati subito avviati i protocolli previsti in questi casi". Atena Lucana e' stato uno dei cinque comuni zona rossa a sud di Salerno nello scorso mese di marzo.