E adesso il fisco se la prende con la mancetta di papà

Adesso se ne sono inventata un'altra, pur di mungerci. Sotto la lente del fisco passeranno anche i semplici scambi di denaro all’interno dello stesso nucleo familiare. Resta da capire come faranno a scoprirlo. Ma certo, se il Governo sperpera regalando redditi di scrocconeria a destra e a manca, e nel contempo rischia di non beccare i tanto sventolati soldi del Mes, è inevitabile che il fisco diventi sempre più agguerrito.



In sintesi, nella legge di Bilancio 2020 il Governo ha disposto che, a partire dal primo luglio 2020, l’utilizzo del contante è stato ridotto da 3mila a 2mila euro, per poi ridursi ulteriormente a mille euro a decorrere dal primo gennaio 2022. Commenta Il Giornale: "Dal primo luglio scorso anche tra genitori e figli sarà necessario rispettare il limite all’utilizzo del contante. Per trasferimenti di denaro sopra i 2mila euro un genitore dovrà procedere con un bonifico o un pagamento comunque tracciato".



E spiega: "Alla luce delle nuove regole prestare soldi ai propri figli potrebbe insomma costare caro. Così, quella che un tempo era una pratica di uso comune, cioè donare un piccolo capitale al figlio o al nipote, oggi può facilmente diventare indice di evasione. Capita spesso che il figlio o la figlia riceva un premio in denaro dai genitori e parenti. In questi casi, se non si presta bene attenzione a come si regalano i soldi, si rischia di dover pagare multe". Accade solo nel Paese dei cachi...