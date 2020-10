Gregoretti, Lupi: "Per sbarchi usati due pesi e due misure"

"Domani a Catania inizia il processo a Matteo Salvini per atti compiuti quando era ministro dell’Interno e vicepresidente del governo presieduto da Giuseppe Conte sostenuto da una maggioranza Lega-Movimento 5 stelle. Per anni magistrati e media hanno sostenuto il concetto che il responsabile di un’azienda o di un partito 'non poteva non sapere' quello che succede in quell'azienda o in quel partito. Oggi evidentemente quel principio non conviene più (attenti ad appoggiarvi ai principi - diceva Longanesi – che poi si piegano) a Palazzo Chigi nulla sapevano, la responsabilità nella vicenda Gregoretti è tutta e sola di Salvini. Ma in Italia la responsabilità delle politiche del governo risiede in un organo collegiale, il Consiglio dei ministri, ed è appunto una responsabilità politica, di cui il governo e i suoi ministri rispondono al Parlamento. Nel caso di Salvini no, l’opposizione a una politica è diventata un’opposizione giudiziaria. Ma solo per lui, perché quando altre navi, ad esempio la Alan Kurdi viene, per ragioni politiche, ci sono le regionali e il referendum, tenuta al largo per quattro giorni a fatta attraccare solo a spoglio avvenuto nessuno ha niente da ridire né invoca l’intervento dei giudici. Ci si appella alla giustizia di un tribunale, ma l’uso di due pesi e due misure è l’autodenuncia delle più palese delle ingiustizie". Lo dichiara Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia.