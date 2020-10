Migranti, Salvini: "Noi portavamo cultura, loro aggrediscono"

"Anche i nostri nonni da Augusta o Milano sono andati in Belgio o in Germania. Ma andavano all'estero e si facevano un 'mazzo cosi'' lavorando dalla mattina alla sera e nessuno li metteva sulle navi da crociera ad Augusta. I nostri nonni portavano cultura. Qua c'e' gente che sbarca e aggredisce i poliziotti". Lo ha detto Matteo Salvini intervenendo a un'iniziativa elettorale per le amministrative di Augusta, nel Siracusano.