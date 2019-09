Torna il Giovannino nazionale: “Non muoio neanche se mi ammazzano!”

Domenica prossima, 8 settembre, dalle ore 7:30 alle 19:30, si terrà a partire dalla Lombardia un’altra delle tante iniziative che continuano a rendere omaggio e a divulgare il grande patrimonio di letteratura, cultura e tradizione presente nell'opera del giornalista, umorista e scrittore Giovannino Guareschi (1908-1968).





Fontanelle, Roccabianca, Ragazzola, Stagno, Fossa, Rigosa, sono tutti luoghi della Bassa Emiliana che compongono il Mondo Piccolo, ovvero il “paesaggio d’autore” delle pagine di Guareschi, fatto di immagini vive, ambientazioni umane, sentimenti attraverso i quali scaturisce il buono che c’è in ogni comunità e, diremmo, in ogni uomo.



Uno dei modi migliori per entrare dalla porta principale nel mondo evocativo e letterario di Guareschi è quello di attraversare i vari paesi della Bassa, goderne le atmosfere e il calore umano per poi fare visita al Museo Mondo Piccolo (www.mondopiccolo.it), recentemente restaurato in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Guareschi, nato a Fontanelle di Roccabianca (Parma) il 1° maggio del 1908.



Fra le iniziative pensate per ricordare il grande scrittore emiliano segnaliamo la visita guidata intitolata “I luoghi di Guareschi”, in programma domenica prossima, a partire da Sulbiate, in provincia di Monza, con partenza in pullman alle ore 7.30 (piazza del Mercato). Destinazione Roncole di Verdi e Brescello, per incontrare Guareschi nei luoghi in cui ha fatto vivere... Peppone e don Camillo! Accompagnerà la visita una “guida” d’eccezione, vale a dire lo scrittore e giornalista Paolo Gulisano, curatore della mostra didattica "Non muoio neanche se mi ammazzano. L’avventura umana di Guareschi" che, presentato in passato al Meeting di Rimini, ha poi girato mezza Italia riscuotendo notevoli consensi.



Per ulteriori informazioni da parte dell'associazione promotrice, "Le Radici" di Sulbiate, si può scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica associazioneleradici@gmail.com oppure telefonare allo 339/69.49.735.



Oltre alla visita, dal 5 all’8 settembre il Comune di Brescello sarà teatro di un importante e suggestivo evento, “Signori, in lettura! Da Dino Villani a Giovanni Guareschi, passando per Cesare Zavattini”, che porterà centinaia di persone nella tratta Suzzara Brescello sul treno che fu di Don Camillo. Presentazioni di libri, di case editrici e di scrittori focalizzati sulla cultura locale e il Po, tratto distintivo che unisce Suzzara a Brescello, saranno occasioni per approfondire le tre grandi figure sotto vari aspetti strettamente collegate tra loro. Il suzzarese Dino Villani, infatti, è uno dei padri della comunicazione moderna, aiutato con il già citato Guareschi dal noto sceneggiatore, giornalista e commediografo Cesare Zavattini (1902-1989) che ha avuto il merito di facilitare ad entrambi l’approdo a Milano, città dalla quale la loro carriera è poi decollata.