Governo giallorosso, ricomincia la pacchia?

“Grazie al Decreto Sicurezza (che il PD vuole cancellare) sequestrata la nave di una ONG tedesca. Mentre altri litigano per le poltrone, io continuo a difendere i confini e la sicurezza del mio Paese. A testa alta, prima gli Italiani!!!”, questi gli ultimi cinguettii di Matteo Salvini dal Viminale in qualità di Ministro del governo Lega-M5s. Ma questa ormai è storia passata.



Oggi ci apprestiamo ad essere governati sempre dai 5stelle, ma telecomdati da un alleato inimmaginabile solo qualche mese fa il Pd di Renzi e compagnia cantando! E così, con l’appropinquarsi del governo giallorosso e l’avvicendarsi di una nuova maggioranza più buonista di quella uscente e, senza se e senza ma, certamente filo-francotedesca, se da una parte lo spread cala, dall’altra sale il numero delle ong che hanno ripreso a solcare le acque del Mar Mediterraneo pronte a rifilarci centinaia di immigrati.



Infatti, secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno, il Mar Mediterraneo ha ripreso ad essere affollatissimo. E nel caso ormai molto probabile in cui i dem andranno al governo del paese – Grillo non vede l’ora di governare insieme ai tanto odiati compagni e viceversa – quel che ci attende è un repentino cambio di rotta sul contrasto all’immigrazione clandestina. Il che porterà una massiccia ondata di ingressi irregolari nel nostro Paese e di conseguenza la ripresa del business dell’accoglienza tanto caro alle cooperative e alle associazioni cui Matteo Salvini aveva imposto la politica della “pacchia è finita”!