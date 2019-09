Calderoli ai magistrati: "Confiscate la Eleonore"

"Complimenti al ministro Matteo Salvini per aver disposto il sequestro della nave Eleonore della ONG tedesca Mission Lifeline e complimenti per aver fortemente voluto il decreto sicurezza bis con cui abbiamo finalmente gli strumenti per fermare le navi delle ONG straniere che infrangono le nostre leggi vigenti".



"Ora la palla passa ai tribunali e ai magistrati, tocca a loro applicare la legge che a riguardo, dopo il sequestro, prevede la possibilità della confisca della nave e la conseguente messa a disposizione del bene confiscato delle autorità statali che, esattamente come i per i beni sequestrati alle mafie, possono venderla o riconvertirla ad altro utilizzo".



"Si proceda secondo quanto stabilito dalla legge, ma facciamo in modo che questa nave non torni più nella disponibilità della ONG in modo da non ritrovarcela tra un mese o un anno di nuovo davanti alle nostre acque, pronta nuovamente a infrangere le nostre leggi". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato.