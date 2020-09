Bonetti: "Servono i soldi del Mes per l'edilizia scolastica"

"C'è piena consapevolezza del ruolo fondamentale che le famiglie hanno svolto durante la fase più dura del lockdown e che hanno continuato a svolgere fino a oggi nel percorso educativo. Ora è importante che ci sia chiarezza nell'informazione: appena ricevute le linee guida da parte dei ministeri dell'Istruzione e della Sanità il nostro ministero si è subito attivato per far in modo che le famiglie abbiano strumenti per affrontare l'apertura delle scuole nella maggiore serenità". Lo dice la ministra della Famiglia Elena Bonetti in un'intervista a La Stampa in vista della riapertura delle scuole.



"La questione delle infrastrutture è centrale - secondo Bonetti -: penso all'arredo scolastico e all'uso di mascherine là dove non è possibile il distanziamento, certo se avessimo avuto un`edilizia scolastica all'altezza oggi saremmo in una condizione migliore. Abbiamo davanti una sfida importante: nei mesi che ci aspettano dobbiamo pensare a una riqualificazione non solo sul fronte della sicurezza, ma all'ideazione di luoghi educanti. Per farlo dovremo utilizzare il Recovery Fund, il Mes, tutti gli strumenti a disposizione".



"È stato fatto un grande lavoro di coordinamento con il territorio, in molti casi sindaci e dirigenti scolastici hanno disposto di riqualificare nuovi spazi, alcuni lavori sono stati già fatti, le sinergie sul territorio sono state forti e generose", spiega la ministra di Italia viva che annuncia anche che "i genitori avranno diritto a un congedo retribuito, stiamo già preparando la norma: ho parlato con i ministri Gualtieri e Catalfo per le coperture. E poi dovremo velocizzare i tamponi con percorsi dedicati".



Tamponi a tappeto per tutti? "Questa era la proposta di Matteo Renzi e Italia Viva, ma non è stata considerata. Ho proposto di offrire un riferimento di personale sanitario non solo alle famiglie, attraverso il pediatra di base, ma di far sì che per le scuole ci sia un personale dedicato e percorsi veloci per effettuare tamponi a bambini con sospetto di contagio. Non si faranno a tappeto, ma là dove ci sono criticità".