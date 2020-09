Carceri, FdI chiede più tutele per gli agenti di polizia penitenziaria

"Dopo gli ultimi suicidi di agenti di Polizia penitenziaria avvenuti nel mese di agosto chiediamo al Ministro della Giustizia Bonafede se intende emanare una normativa volta a garantire ambienti rispettosi dei diritti e della dignità dei lavoratori, con personale in numero rispondente alle esigenze ed una formazione continua per gli agenti di Polizia Penitenziaria, i quali espletano il loro delicatissimo lavoro tra mille difficoltà, criticità strutturali e in mancanza di personale e di sostegno psicologico adeguato''. Lo dichiarano i deputati di Fratelli d'Italia Davide Galantino e Carolina Varchi, rispettivamente componenti delle commissioni Difesa e Giustizia.



''Le strutture carcerarie - aggiungono i deputati di Fdi - oltre ad essere carenti sono insufficienti a garantire un giusto rapporto della loro popolazione. Per questo abbiamo chiediamo al governo se è sua intenzione avviare un iter per la costruzione di nuove carceri idonee a garantire tutele sia al personale impegnato sia agli stessi detenuti. L'esecutivo Conte deve adoperarsi, senza ulteriori indugi, per aumentare il personale evitando così che un lavoro già di per sé usurante diventi logorante".