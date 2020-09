Lega primo partito in Toscana? Trema il Governo

La Lega a guida Ceccardi potrebbe diventare il primo partito in Toscana, accantonando definitivamente la supremazia Pd. Una notizia, frutto di un sondaggio che qualcuno si guarda bene dal divulgare, che avrebbe gettato nel panico i dirigenti dem. “Si vocifera di un sondaggio che vede solo un vantaggio di mezzo punto tra il candidato del centrosinistra e quello del centrodestra in Toscana”, ha dichiarato il giornalista Augusto Minzolini.



E se ha ragione, "si profila almeno un 4 a 2 a favore del centrodestra, che è già sicuro delle larghe vittorie in Veneto e in Liguria, rispettivamente con Luca Zaia e Giovanni Toti. Inoltre i sondaggi ufficiali danno in vantaggio Raffaele Fitto in Puglia e Francesco Acquaroli nelle Marche: l’unica regione dove la sinistra è sicura di vincere è la Campania, dove Vincenzo De Luca può contare su un elevato consenso personale e che esula dall’appartenenza al Pd, con il quale in realtà è in polemica da tempo", scrive Libero.



Se dalla Toscana arriverà l'ennesima sberla al Pd, e la regione andrà ad unirsi alle altre riconvertitesi al Centrodestra, per il Governo saranno cazzi. Sarà necessario rivedere e ripensare molte posizioni; meglio ancora: il Governo potrebbe cadere. Minzolini, intervistato, ha stemperato per evitare di scatenare polemiche. “Magari è solo una boutade del sondaggista, il terrore di qualcuno o la speranza di qualcun altro. Staremo a vedere”. Appunto.