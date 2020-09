L'Iss: "Decessi a livelli pre-pandemia ma guardia alta"

"Un fenomeno atteso. Siamo tornati dal punto di vista dei numeri all`epoca pre Covid". In un'intervista al Corriere della sera Graziano Onder, Istituto Superiore di Sanità, capo dipartimento malattie cardiovascolari e dell`invecchiamento commenta il rapporto del ministero della Salute.



"Il fenomeno in epidemiologia viene chiamato harvesting, letteralmente 'mietitura', e indica l`eccesso di mortalità anticipata. Tra marzo e aprile nei grandi centri urbani si sono avute punte di mortalità altissime, a Bergamo il 500% in più. Ora è normale che i numeri si vadano riequilibrando e non sorprende la tendenza alla diminuzione", spiega Onder, "il conavirus ha compiuto quella che con una brutta parola possiamo descrivere come selezione. Ha fatto andar via prima del tempo persone in avanti con gli anni o colpite da altre malattie che si sarebbero spente per cause naturali nel periodo successivo".



Qual è il significato del rapporto? "Conferma che il coronavirus non miete più vittime e che siamo tornati ai numeri di gennaio-febbraio quando l`epidemia non era ancora cominciata. In quei mesi la mortalità rispetto alla media dei 5 anni precedenti era inferiore del 3%. Quindi siamo partiti da una situazione di vantaggio. Però sarebbe un errore leggere questi dati in chiave troppo ottimistica. Al contrario - avverte l'esponente dell'Iss - dobbiamo essere ulteriormente incoraggiati a perseverare nei corretti comportamenti per aiutare la sanità a contenere l`epidemia e prevenire tante morti anticipate".