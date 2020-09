Referendum, Flick: "Taglio eletti provvedimento sbagliato"

Il taglio dei parlamentari? "Lo inserirei nella categoria dei provvedimenti sbagliati, sia per il modo con cui e' stato presentato ed attuato, sia per le ragioni che l'hanno ostentatamente sorretto. Ragioni di politica spicciola, legate al momento politico attuale". Cosi' risponde in un'intervista a Repubblica il professor Giovanni Maria Flick, gia' ministro della Giustizia nel primo governo Prodi e presidente della Corte Costituzionale dal 2008 al 2009. "Una misura sbagliata perché non tiene conto della differenza che vi deve essere tra una legge costituzionale e una ordinaria, frutto di singole manifestazioni e intenzioni".



Poi aggiunge: "Non e' solo un cambio di poche mele 'pigre', le quali possono essere stimolate o sostituite; e' un problema di delegittimazione del Parlamento, l'ultimo di un percorso testimoniato dall'aver cercato di metterlo in un angolo, nel dialogo tra Stato e Regioni sul federalismo; dall'averlo dimenticato nella sequenza dei famigerati Dpcm per contrastare il Covid, e infine - ciliegina sulla torta - dall'aver messo insieme in un Election Day la riforma costituzionale e le elezioni regionali". Insomma, per l'ex ministro di via Arenula "c'e' quanto basta per mandare in tilt la capacita' di decisione e la chiarezza, per di piu' in un contesto assordante di tesi e di controtesi politiche e tecniche".