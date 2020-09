Regionali, i grillini: "Conte non si indebolirà"

''Il Pd e Zingaretti ci rispettino. Basta accuse tra alleati. Le regionali non sono un voto politico e Conte non si indebolirà, comunque vada a finire''. Lo dice, intervistato da Repubblica, Carlo Sibilia, sottosegretario all'Interno ed esponente del movimento 5Stelle. In merito all'ipotesi di accordi tra Pd e 5 stelle riferisce invece: ''Noi pensiamo solo a cosa è meglio per gli italiani. Abbiamo dimostrato con la proposta di Sergio Costa candidato presidente della Regione Campania di voler aprire una nuova stagione. Non ho visto entusiasmo. E infatti hanno ricandidato De Luca. Le forze di maggioranza oggi dovrebbero pensare ad un accordo complessivo, non isolato regione per regione o comune per comune. Per cui la domanda è: siamo disposti a mettere al primo posto l'interesse comune anche a discapito di fossili meccanismi di potere?''.



''Le Regionali - afferma Sibilia - non sono elezioni politiche. Ma certo ogni elezione dà indicazioni sullo stato di salute delle forze politiche sul territorio. Io non mi occupo dei risultati dei Dem, ma di quelli del M5s. Conte è il collante di questa maggioranza, proposto dal M5S. Non si indebolirà''. Alla domanda: i 5 stelle hanno bisogno di una nuova leadership? Il sottosegretario risponde poi: ''Mi pare chiaro. Ma abbiamo anche bisogno di una nuova governance collegiale''.