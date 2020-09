Philippe Daverio ci ha lasciato. Se ne va un grande uomo

E' morto questa notte all'istituto dei Tumori di Milano lo storico dell'arte Philippe Daverio. Lo ha reso noto la regista e direttrice del Franco Parenti Andrée Ruth Shammah. Docente e saggista, ex assessore alla Cultura del Comune di Milano, aveva 71 anni. "Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe è mancato stanotte", ha detto Shammah.



"Geniale, per certi aspetti unico. Passione e competenza hanno caratterizzato la sua esistenza, sempre segnata da un'energia e una voglia di fare dirompenti". A scriverlo su Facebook è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Aveva la Lombardia nel cuore e lo ha dimostrato in mille occasioni con saggi, romanzi, video e i tante altre espressioni. La Regione e i lombardi lo ricorderanno sempre con affetto e con quella familiarità che sapeva trasmettere in maniera ineguagliabile. Grazie di tutto Professore, riposa in pace", ha concluso il governatore.