Dalla Giunta Fontana 271 milioni per il Mantovano

"Regione Lombardia ha stanziato 271 milioni di euro per realizzare importanti opere pubbliche nel Mantovano. Risorse ingenti messe a disposizione dal Piano Fontana e deliberate lo scorso mese", ha spiegato l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi durante una visita nel Mantovano. "Tra le 30 opere finanziate - prosegue Terzi - ci sono 130 milioni per Variante di Goito, 109,8 milioni per l'autostrada Cremona-Mantova, 7 milioni per la PoPe, 7,5 milioni per la Gronda Nord Viadanese, 1,8 milioni per il Porto di Valdaro, 1 milione di euro per la Ciclovia Sole". "I soldi ci sono - dichiara Terzi - e l'ho comunicato oggi al sindaco e all'amministrazione comunale: si tratta 130 milioni blindati nel Piano Fontana che garantiscono la copertura finanziaria. Un impegno economico molto rilevante che Regione ha assunto nonostante l'opera sia inserita nel contesto più ampio del Tibre, progetto questo di competenza nazionale. L'intervento è di enorme importanza per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Regione va oltre le proprie competenze per aiutare il Mantovano".



"Regione Lombardia - spiega ancora Terzi - ha stanziato 7 milioni di euro per realizzare il terzo lotto della PoPe, asse stradale determinante per efficientare la viabilità dell'Oltrepò Mantovano e sgravare dal traffico pesante i centri abitati. Anche in questo caso la copertura finanziaria viene assicurata con il Piano Fontana". "Sempre all’interno del Piano Fontana - aggiunge Terzi - abbiamo finanziato con 7,5 milioni di euro la Gronda Nord Viadanese, opera molto attesa. Andiamo a coprire l’intero finanziamento del secondo stralcio del secondo lotto: da Corte Codella alla SP59. Regione Lombardia, ancora una volta, dimostra concretamente di essere vicina al territorio: di fatto, assicuriamo risorse che altri non assicurano". "Nel Piano Fontana - conclude Terzi - ci sono stanziamenti a favore del Porto di Valdaro per un totale di 1.880.000 euro. In particolare 800mila euro sono previsti per il completamento del porto: si tratta di realizzare opere di urbanizzazione necessarie ad ampliare l’infrastruttura portuale, come banchine e piazzali. Mentre ammonta a 780.000 euro lo stanziamento per le opere elettriche e di illuminazione del raccordo ferroviario Frassine-Valdaro. Infine sono previsti 300mila euro per la messa a norma di un magazzino lesionato".



"Regione Lombardia dimostra continuamente la propria vicinanza al territorio, prova ne sia la giornata mantovana dell'assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi. La prima tappa è stata a Goito, dove il rappresentante delle istituzioni regionali ha incontrato il sindaco e l'amministrazione comunale per discutere della tangenziale di Goito. L'assessore ha confermato che Regione Lombardia finanzierà l'opera, nonostante si tratti di una infrastruttura inserita in un progetto più ampio, il TiBre, di altrui competenza. Ma proprio perché la Giunta Fontana è sempre pronta ad ascoltare gli appelli della nostra gente, Palazzo Lombardia ha deciso di intervenire sbloccando, fondi alla mano, un progetto che risale al 2006 e che ancora non è giunto a compimento". Così il consigliere regionale leghista Alessandra Cappellari. Che aggiunge: "Nelle scorse settimane avevo sollecitato la presenza dell'assessore Terzi nel Mantovano e la mia richiesta è stata esaudita. Sono anni che i mantovani attendono quest'infrastruttura, che come Lega nell'ultima seduta di bilancio regionale abbiamo inserito nel piano Marshall della Giunta Fontana, riconoscendo la strategicità dell'opera". "Voci diverse dal fatto che finanziamo l'opera non sono veritiere; l'opera c'è e verrà finanziata. Adesso ci aspettiamo collaborazione dal Ministero per fare in modo che l'infrastruttura prevista come connessa ad un'opera nazionale possa essere realizzata dalla provincia di Mantova con i soldi di Regione Lombardia".





E "incontro degli Uffici Territoriali Regionali con i sindaci di Poggio Rusco e Quistello per la PoPe. L'assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi ha confermato il finanziamento del terzo lotto di questa importante struttura, come già previsto dal Piano Marshall voluto dal Governatore Fontana, con un importante stanziamento approvato nell'ultima seduta di bilancio regionale", spiega ancora Alessandra Cappellari. "Con l'assessore si è ragionato sul fatto che prima dell'annuncio del Piano Marshall di Regione Lombardia vi era stato un incontro con la Provincia per un cofinanziamento ed un accordo di programma. Certi di avere la collaborazione della Provincia, proporremo un accordo di programma che ricomprenda sia il terzo che il quarto lotto della PoPe. Sette milioni del Piano Fontana verranno messi a disposizione per il terzo lotto; proporremo alla Provincia di spostare il finanziamento che voleva stanziare per il terzo lotto sul quarto. Gli uffici dell'assessore Terzi prenderanno contatto con quelli della Provincia in modo da completare in tempi rapidi quest'opera che è tanto attesa dal territorio e che permetterebbe di alleggerire il traffico locale congiungendosi con la statale, liberando i due comuni dal traffico pesante", conclude il consigliere regionale del Carroccio.