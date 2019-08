C'è un lavoro per Di Maio: l'arrotino e l'ombrellaio

"Donne, c'è l'arrotino. L'arrotino e l'ombrellaio. È arrivo il muletta". Lo sentivo dire stamattina dall'altoparlante di una macchina, a Milano. Ricordi antichi, di mestieri che non ci sono più. Oggi si spende meno a ricomprarsi un ombrello (cinese) che non ad aggiustarlo. Quanto ai coltelli, chi li affila più? Sull'auto, un ragazzo che evidentemente ha cercato di riciclarsi così, a costo zero. Ma qualcun altro oggi, se non ci saranno colpi di scena, si riciclerà: Di Maio.





Perché diventa sempre più insistente la voce - e speriamo di sbagliarci - che oggi Conte sarà sfiduciato e che il Governo cadrà, prontamente sostituito da ciò che auspica Pietro Grasso: un Governo tecnico Pd-Cinquestelle-LeU (ben resuscitata, Boldrini!). Con Di Maio e Conte e non con Di Battista. Forse con Fico, anche, in ministeri chiave. E questo, nonostante gli insulti al vetriolo che negli ultimi tempi le due fazioni, grillini e Sinistra, si son carinamente lanciate. Gli zingarettiani negano (ma la maggioranza parlamentare del Pd è di fedelissimi renziani, e il Bomba è improvvisamente tornato alla ribalta) e gli stessi grillini anche. Speriamo. Perché in caso contrario vedremo un Governo "riciclato" (come fu quello post Renzi Premier, con i ministri rididistribuiti, ma sempre gli stessi, nel Governo Gentiloni) ma senza Lega; un esecutivo che, viste le premesse, non durerà e sfocerà in nuove elezioni. E che porterà ad una vittoria schiacciante della Lega dopo che - siamo profetici - i pentacompagni avranno approvato lo Ius soli, riaperto i porti, azzerato la Quota 100 e bloccato ogni infrastruttura. Questo Salvini lo sa bene. E bene ha fatto a staccare la spina.



Perché i grillini lo hanno accusato di "tradimento", ma sono stati loro a non mantenere gli accordi sottoscritti: dopo aver portato a casa quel discutibile reddito di poltroneria, che non crea posti di lavoro ma regala sussidi soprattutto al Sud, in perfetto stile Prima Repubblica (e meno male che dovevano essere il "Governo del cambiamento"), si sono invece messi per traverso sull'autonomia, che è la battaglia che sta maggiormente a cuore alla Lega. Perché sanno che così facendo manterranno i consensi in quelle aree del Paese ove si preferisce la carità di Stato al rimboccarsi le maniche.



Solo che non è regalando un reddito (esperimento già tentato e fallito anni or sono in Portogallo) che si risolleva un Paese, ma creando nuovi posti di lavoro. Vale a dire, mettendo le persone in condizione di mantenersi da sole. Ma certo che se si dice sempre no, no, no a tutte le infrastrutture, alle grandi opere, alla Tav, all'Ilva e a tutto il resto, sarà ben difficile far ripartire l'economia. C'è da augurarsi che chi governa - o governerà - queste cose le valuti bene.