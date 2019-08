Zaia: "Basta bufale, l'autonomia serve anche al Sud"

"È ora di finirla con la bufala della secessione dei ricchi e dell'Italia di serie A e di serie B. L'Autonomia è responsabilità. Semmai, irresponsabile è chi non la vuole". Non usa mezzi termini il Governatore del Veneto Luca Zaia. Che aggiunge: "La proposta di autonomia, partita da tre Regioni ma estendibile a tutte le altre, è la medicina per i mali del Sud, non ne è la causa".





E oggi anche Libero, sotto il titolo "Lagna continua. Basta balle sull'autonomia. La riforma penalizzerà solo gli incapaci e i lazzaroni", non usa mezzi termini. Il caporedattore di LiberoMilano, Fabio Rubini, spiega: "La riforma non spaccherà il Paese perché una maggiore autonomia regionale rientra nelle prerogative della Costituzione; la riforma è a costo zero. Nel senso che se oggi per gestire la Sanità, alla Lombardia arriva 100, con l’Autonomia continuerà ad arrivare 100 (idem nelle altre regioni)".



E ancora: "Sparirà la solidarietà tra regioni? No. Tutte le regioni continueranno a prendere gli stessi identici soldi di prima della riforma. E la Lombardia continuerà a lasciare che Roma redistribuisca i 54 miliardi l’anno di residuo fiscale (che questa poi è la vera ingiustizia)". E dunque, allora, perché questo scaldarsi dei compagni e dei grillini?