Crisi di Governo, il sospetto di Zingaretti

C'è un sospetto su Zingaretti. "Prima di aprire la crisi Salvini si sarebbe messo al riparo con i Dem, ricevendo assicurazioni da Zingaretti sulla volontà ferma di andare al voto". Lo scrive oggi La Stampa, sottolineando però che si tratta solo di voci corse in chat (quelle chat di parlamentari alle quali hanno accesso anche i giornalisti, evidentemente). Il quotidiano torinese ipotizza che Zingaretti sia ora assillato dal dubbio che la Lega possa non farlo, oggi, quel famoso strappo coi Cinquestelle. "Stanno rifacendo l'accordo", avrebbe detto il segretario Pd. L'ipotesi è di un Salvini esterno, pronto a lasciare la poltrona di ministro pur di mantenere in vita il Governo Lega-pentastellato. Che dovrebbe però rivedere alcune posizioni.



La Stampa parla di un Di Maio che ha puntato i piedi al vertice con Grillo (quest'ultimo avrebbe preferito uno strappo ed un nuovo esecutivo con la Sinistra). Senza Salvini vicepremier, però, i grillini sarebbero disposti ad andare avanti, presumibilmente in nome di quel taglio dei parlamentari che in realtà è una vecchia battaglia della Lega (ricordate la Devolution di Calderoli?). Secondo il quotidiano torinese, alla fin della fiera i pentastellati avrebbero più paura dell'altro Matteo, il ritornato Renzi.



Zingaretti lo sa e sbotta: "O un esecutivo forte o meglio il voto". E la linea sarebbe: "Se si fa un governo non può essere la prosecuzione del vecchio esecutivo, dove il Pd sostituisce la Lega, con Di Maio sempre ministro, che pone perfino veti su Renzi e Boschi. Una follia...". La partita, insomma, è tutta da giocare...