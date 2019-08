Crisi di governo, i leghisti bresciani: "Troppi no dai Cinquestelle"

Lo strappo di Salvini coi Cinquestelle? Non ha dubbi il parlamentare bresciano Stefano Borghesi, che oggi dichiara a Il Giorno: "I voti differenti dell'8 agosto sulla Tav". Gli fa eco un'altra bresciana, Simona Bordonali: "È stato il no sulla Tav con la mozione dei 5Stelle, nonostante fosse acclarato che i costi dell'abbandono del progetto erano maggiori dell'opera. Ma, prima ancora, tutti i no pronunciati dai Cinquestelle negli ultimi mesi, dopo una luna di miele del governo durante la quale si era lavorato bene".



Per Bordonali una ricomposizione con Di Maio non è possibile, "dopo quanto dichiarato da Grillo". E circa lo strappo di Governo, "c'era da smascherare l'inciucio tra Cinquestelle e Pd che si stava profilando. Il paradosso di un accordo giallorosso è che un partito perdente come quello di Zingaretti andrebbe al governo...".