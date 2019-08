Crisi di governo, il senatore Romeo: "Nessuna retromarcia Lega"

"Aspettiamo cosa dirà Conte in aula, poi faremo le nostre valutazioni. In ogni caso, Salvini farà il suo intervento". Lo ha detto il capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo, al termine della riunione dei senatori leghisti con Matteo Salvini. In ogni caso, ha aggiunto Romeo, "non ci sarà nessuna retromarcia da parte della Lega".