Conte annuncia le dimissioni. Salvini: "Grande ammucchiata? Facciano"

"Più che da avvocato del popolo oggi Conte ha parlato da pubblica accusa...". Con una battuta il vicepremier Matteo Salvini commenta, insieme ai cronisti al Senato, il discorso pronunciato dal presidente del Consiglio in Aula, durante il quale il Premier ha annunciato le proprie dimissioni.





"Se uno è tranquillo perché non teme il voto, può tutto. Fanno la grande ammucchiata? Facciano, facciano". Così Matteo Salvini, parlando al Senato, con i giornalisti, dell'ipotesi di un'intesa tra dem e M5S. "Il dubbio che ci sia qualcuno che da tempo, da settimane se non da mesi, stava lavorando col Partito democratico, visto gli applausi oggi in Aula... è legittimo", ha detto ancora il leader

della Lega. "Ripeto: stando agli insulti che ho raccolto oggi, evidentemente qualcosa non andava".