M5S, Rousseau: "Chi truffa il sistema sarà denunciato"

Rousseau "esegue controlli settimanali programmati, seriali e a campione e quando vengono rilevati profili non conformi dai processi di controllo vengono messe in atto procedure di verifica, utilizzate anche da parte delle banche e assicurazioni che devono verificare le identita' online, attraverso le quali vengono chiesti dettagli specifici e puntuali all'interessato, come possono confermare le ormai migliaia di persone che hanno ricevuto un contatto diretto di questo tipo. Nella maggior parte dei casi sono meri errori di digitazione dell'iscritto. Nel caso in cui registriamo che l'attivita' e' eseguita con intenti dolosi e si procede alla denuncia presso la polizia postale".



E' quanto avverte l'associazione Rousseau che sul blog delle Stelle replica cosi' all'articolo "Come sono riuscito a votare due volte su Rousseau" pubblicato su Wired.it e definito "l'ennesimo attacco alla piattaforma Rousseau da parte di un giornalista che tramite un esperto informatico ha cercato di aggirare il sistema di verifica iscrivendosi due volte".