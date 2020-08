Nomination per Kamala Harris. Che attacca Trump

Kamala Harris fa la storia accettando commossa nella terza serata della convention democratica la nomination per la vicepresidenza, prima donna di origini afroamericane e indiane a ricoprire tale incarico. Ma ora la senatrice californiana vuole andare oltre ed entrare alla Casa Bianca, rompendo un altro soffitto di cristallo proprio nei 100 anni del suffragio femminile in America.



"Possiamo cambiare il corso della storia", esorta, ammonendo che il Paese è ad un "punto di svolta" e merita di fare meglio dopo i quattro anni di "caos", "incompetenza" e "insensibilità" di Donald Trump. "Abbiamo un presidente che trasforma le tragedie in armi politiche. Il fallimento della leadership di Donald Trump ci e' costato vite e posti di lavoro", accusa usando le sue doti di ex procuratrice generale della California.