Torna la guerra a Gaza. Israele colpisce Hamas

Tank israeliani hanno colpito nelle ultime ore obiettivi di Hamas lungo il confine tra Israele e la Striscia di Gaza. Lo riportano i media israeliani. "I terroristi hanno lanciato durante la giornata (di ieri) palloncini esplosivi da Gaza contro Israele, provocando incendi nel sud - si legge in un tweet diffuso nella notte dalle forze israeliane (Idf) - In risposta, i nostri tank hanno colpito postazioni militari di Hamas a Gaza".



Ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha minacciato ulteriori raid su Gaza, dopo quelli degli ultimi "11 giorni", non escludendo la ripresa di omicidi mirati.