Conte si svela pentastellato

Il premier Giuseppe Conte trova ragionevole "che le forze politiche che sostengono il governo provino a dialogare anche a livello regionale. In Puglia e nelle Marche presentarsi divisi espone al rischio di sprecare una grande occasione". Lo ha detto ieri il presidente del Consiglio in un'intervista al Fatto Quotidiano, di fatto scendendo palesemente in campo a favore del Movimento che lo supporta ed accantonando l'immagine di politico "tecnico" al di sopra delle parti.