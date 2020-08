Pd già in rotta coi grillini? "Qualcuno vuol favorire la Destra"

''C'è una trattativa tra Cinque stelle nazionali, Di Maio e Crimi, con i vertici locali. Se Crimi e Di Maio vogliono, la partita si chiude. Altrimenti tutti nei Cinque Stelle si prenderanno le loro responsabilità: è possibile che qualcuno voglia fare un favore alla destra''. Questa la posizione, circa la trattativa nelle Marche per l'alleanza Pd-M5s, del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. In un'intervista al Fatto Quotidiano, il primo cittadino dem del comune marchigiano sostiene che ''Mercorelli deve scegliere se fare il vice presidente della Regione o niente. Davvero è incomprensibile l'atteggiamento di queste ore anche contro l'appello di Conte. Le resistenze sono contro ogni logica politica. Possono contribuire alla rinascita delle Marche attraverso il Recovery Fund. Altrimenti, rischiano di scomparire e di non prende neanche un consigliere''.



''L'unica motivazione per questo muto - continua Ricci - è che qualcuno voglia fare un favore alla destra della marcia su Roma. Ogni riferimento al candidato della destra non è puramente casuale. Chi non si presenta unito alle elezioni regionali vuole dare una botta al governo Conte. In questa Regione l'accordo è possibilissimo, abbiamo anche cambiato candidato. Il giorno dopo le elezioni si conteranno le Regioni perse e le Marche saranno determinanti. Se i Cinque Stelle non fanno l'alleanza, finirà per loro peggio che in Emilia Romagna. Il loro elettorato dopo le prese di posizione di Conte, Di Maio e il voto per Rousseau non andrà a destra. Scatterà il voto utile''.