Ritorno a scuola, è ancora scontro Governo-Regioni

Mascherine a scuola e quarantena per gli studenti che dovessero risultare positivi al virus. Il ministro Boccia è tranchant, nello scontro tra Governo e Regioni e dichiara: "Decide il Governo". Questo, in risposta alle Regioni a guida Centrodestra che, per indirizzo politico, si oppongono alle direttive del Governo giallo-rosso. Ma è in gioco la pelle dei ragazzi.



"L'obiettivo del governo è garantire sicurezza. Noi ai ragazzi e ai docenti e ai parenti e a chi lavora nelle scuole diciamo che qualsiasi cosa accada ci sarà un necessario immediato intervento, anche con tamponi. Noi abbiamo il dovere di garantire quelle risorse, stiamo parlando di 10 milioni di italiani che escono per andare a scuola, compresi i genitori che li accompagnano. E' una sfida da vincere insieme". Lo ha ribadito ieri il ministro per gli Affari regionali a 'In onda estate' su La7.