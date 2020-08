Stupro a Lignano, la protesta della Lega

"Una ragazzina di 15 anni violentata a Lignano Sabbiadoro. Gli autori, tre minori stranieri di una comunità di Milano finanziata dal Comune di Milano. La Onlus è la SOS Giovani di via Calabria. Nessuno vigilava?". Così su Facebook il consigliere comunale e regionale del Carroccio Max Bastoni. Ed intanto è stato convalidato dal gip del Tribunale per i minorenni di Trieste il provvedimento di fermo per i ragazzi di 16 e 17 anni accusati per l'appunto di aver stuprato una 15enne la notte di Ferragosto, a Lignano Sabbiadoro.



Un loro terzo complice, un ragazzino albanese che avrebbe fatto da 'palo', resta invece indagato a piede libero. Gli investigatori sarebbero anche venuti a conoscenza dell'esistenza di un video dove si vede uno dei tre sospettati. Per i due giovani fermati è stata anche accolta la richiesta del mantenimento della misura cautelare del carcere minorile.