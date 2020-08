Pirellone, i grillini: "Consiglio straordinario sul covid". La Lega: "Avete finito le ferie?"

"Lo voglio tranquillizzare, così che possa chiudere l'ombrellone e piegare la sdraio in serenità: Regione Lombardia è sempre attenta a monitorare l'evoluzione della pandemia e a porre in essere tutti gli strumenti di controllo e sicurezza. Le polemiche e le sovraeccitazioni estive non servono a nulla". Sarcastico Roberto Anelli, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Lombardia, nel commentare la richiesta del pentastellato Gregorio Mammì di una urgente convocazione di un consiglio regionale per discutere del coronavirus. Adesso si svegliano i grillini? Dove son stati in tutti questi mesi? Pensano forse che, col ritorno del virus portato dall'estero, in Lombardia si dorma?



"Così tanta fretta i Cinquestelle non l'avevano a fine luglio, tanto da rinviare la loro mozione di sfiducia nei confronti di Attilio Fontana a fine agosto. Ora all'improvviso, per voce del loro consigliere Gregorio Mammì, si svegliano. Evidentemente han finito di fare le ferie", conclude Anelli.