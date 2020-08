Open Arms, Salvini: "Continuo a lottare per le mie idee"

"Tra 44 giorni farò una cosa nuova, che mai nella mia vita avevo pensato di passare, sarò in tribunale a Catania per rispondere dell'accusa di sequestro di persona. Rischio fino a 15 anni di carcere. Io sono tranquillo perché se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee o non valgono nulla le sue idee o non vale nulla lui. Io in quel tribunale ci andrò schiena dritta e testa alta perché ho difeso l'Italia e gli italiani". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in un comizio a Marina di Cecina (Livorno).