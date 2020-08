Regalate un tampone al Pd!

“Dal PD con Bussolati solite menzogne senza capo né coda. Si tenga presente che il Lazio ha ricevuto 30mila sierologici dal governo. La Lombardia, come sempre, fa tutto da sola. Noi lombardi non abbiamo avuto nulla e abbiamo dovuto organizzare i tamponi con tempi dilatati.” Roberto Anelli, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, replica al consigliere Bussolati del Pd che ha mosso vari attacchi alla Sanità lombarda per la gestione dei tamponi negli aeroporti.



“Ricordiamoci inoltre che i flussi negli aeroporti lombardi, tra Malpensa, Orio e Linate, sono ben diversi da quelli degli scali romani”, prosegue Anelli. “Poi tutto è perfettibile, di certo continuare a polemizzare per un morboso senso dell’opposizione dimostra una volta di più come Bussolati e il PD non abbiano a cuore la Lombardia ed abbiano le fette di salame sugli occhi!", conclude Anelli.