La Via Crucis del Papa? Per gli immigrati

Gli immigrati, come al solito, al centro dei pensieri del Papa. E tra le croci del mondo c'è quella "dei migranti che trovano le porte chiuse a causa della paura e dei cuori blindati dai calcoli politici". Lo ha detto il Papa nella preghiera pronunciata al termine della Via Crucis al Colosseo.



Le "porte chiuse" ai migranti "a causa della paura e dei cuori blindati dai calcoli politici", "i piccoli feriti nella loro innocenza e nella loro purezza" (il riferimento è ai preti pedofili), ma anche una Chiesa divisa, che soffre gli assalti che arrivano non solo dall'esterno ma anche dall'interno.



Sono "le croci del mondo di oggi". Il Papa ha portato davanti alla croce di Cristo per il Venerdì Santo, ma la vera croce, per gli italiani, sono questi discorsi. Perché il Vaticano che predica agli altri l'accoglienza nel suo minuscolo Stato non dà il permesso di soggiorno nemmeno agli italiani, altro che immigrati...





Foto di vassilis738 da Pixabay