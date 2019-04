A Reggio arrivano i bagni "gender free"

Come al solito sa di provocazione politica, di una Sinistra in penuria di idee. Perché popò e pipì non hanno sesso. Eppure a Reggio Emilia arrivano i bagni 'gender free' in municipio, aggiunta di una terza identità di genere sui questionari grazie alla casella 'altro' oltre all'opzione maschio/femmina.



Firmato dunque un protocollo per contrastare le discriminazioni verso gli orientamenti sessuali degli Lgbti (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali). Per i promotori è il primo del genere in Italia, nella città in cui tre anni fa si è celebrata la prima unione civile del Paese.



Ci domandiamo però: le discriminazioni vanno tutte condannate, non solo quelle a sfondo sessuale. Ma la Sinistra è veramente sicura di agire nel migliore interesse delle comunità gay con queste trovate che son solo di facciata? Il rispetto della diversità passa attraverso ben altri riconoscimenti di diritti che non tre adesivi sulle porte dei cessi...





Foto di WikimediaImages da Pixabay