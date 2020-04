Gasparri: "Cacciate Ricciardi, non è l'Oms"

"Questo Walter Ricciardi non si capisce bene chi sia e che cosa voglia. Il suo ruolo nell'ambito dell'Oms non è chiaro ed è oggetto di giuste critiche e polemiche e di sue imbarazzate e imbarazzanti precisazioni. Diffonde peraltro sui social dei video offensivi nei confronti di Trump. Se la salute degli italiani deve stare in mano a gente come questa c'è davvero di che preoccuparsi. Ricciardi venga cacciato stasera stessa dai ruoli istituzionali che indegnamente ricopre. E' un personaggio davvero inqualificabile". Lo dichiara Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia.