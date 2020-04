Virus letale, il forzista: "Non ingannate gli italiani"

"I numeri di oggi dimostrano che il coronavirus non è affatto sconfitto come qualcuno cerca di sostenere e che gli italiani soprattutto non vanno illusi. Allentare le maglie oggi significa esporli a rischi ulteriori. Detto ciò se e giusto da una parte immaginare la riapertura graduale del paese, è assolutamente indispensabile che gli italiani ricevano dallo Stato la liquidità. Gli imprenditori, i lavoratori la le famiglie hanno necessità di sostegni concreti".



"Lo Stato, ossia il governo, questo deve fare. Gli italiani stanno aspettando i soldi che erano stati promessi per marzo e noi tutti aspettiamo il decreto che era stato promesso per l'inizio di aprile. Le scadenze mensili sono un problema reale ed imminente. Basta perdere tempo". Lo ha dichiarato ieri Mauro D'Attis di Forza Italia.