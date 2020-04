Regione Lazio: è scandalo per le mascherine

"A chi governa la Regione Lazio vorremmo far notare tre differenze enormi e palesi tra la Lombardia e il Lazio. La prima: il virus si è diffuso molto di più al Nord, come sta succedendo ora a Madrid o a New York, basti guardare i dati delle organizzazioni sanitarie internazionali". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.



Che aggiunge: "La seconda: il presidente Attilio Fontana non è andato a Roma per organizzare aperitivi dicendo “non diffondiamo il panico”, come invece ha sciaguratamente fatto il governatore laziale Nicola Zingaretti salendo a Milano il 27 febbraio per una mediatica ‘apericena’. La terza: mentre c’è la gara a fare le pulci alla Lombardia, in pochi parlano del presunto scandalo-mascherine nel Lazio, con 35 milioni di affidamento diretto che suscitano qualche interrogativo a cui la Regione si guarda bene dal rispondere. Così, giusto per ricordarlo...".