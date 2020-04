Con la marijuana in casa, arrestato nel Brindisino

Trovato con marijuana in casa a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi, arrestato dai Carabinieri un 24enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 6 involucri, contenenti complessivamente 129 grammi di marijuana, nonché un bilancino di precisione e vario materiale utile per il confezionamento.



Lo stupefacente e il materiale trovato è stato sottoposto a sequestro. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, il 24enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Ma tanto lo siamo già tutti...