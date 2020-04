Coronavirus, Brunetta: "Governo debole che naviga a vista"

Brubetta spara a zero sulla gestione dell'emergenza Coronavirus da parte del governo. "E' un governo debole che naviga a vista, con un gruppo dirigente non all'altezza della crisi che stiamo vivendo. Do un giudizio negativo dal punto di vista politico e assolutamente insufficiente dal punto di vista della strategia economica". Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, ospite del programma 'L'imprenditore e gli altri' su Radio Cusano Tv Italia in merito alla gestione dell'emergenza coronavirus.



Negli Usa, sottolinea Brunetta, "appena hanno percepito la gravità della crisi, Trump si è riunito con il Congresso e ha stanziato 2mila miliardi di dollari per contrastare la crisi e le risorse stanno arrivando nei conti correnti di famiglie e imprese. Il governo italiano invece ha fatto tanti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e il risultato che ieri non era arrivato niente a famiglie e imprese".



In questo momento, aggiunge Brunetta, "l'Italia ha assolutamente bisogno dell'Europa, solo l'Europa può salvare il nostro Paese che è in condizione di assoluta debolezza avendo un debito insopportabile in una situazione di crisi. Se noi finiremo quest'anno a -11%, è chiaro che quel livello di debito diventa insostenibile. Noi abbiamo bisogno quindi sia di Bce sia dell'Ue. La Bce salva l'Italia dalla speculazione, ma non basta perché l'Italia ha bisogno anche del bazooka della politica economica dell'Ue".