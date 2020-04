Il virologo: "Pericoloso aprire prima"

"Anticipare l'apertura è aprire i rubinetti dei contatti". Lo ha dichiarato il virologo Fabrizio Pregliasco, che nei giorni scorsi a La7 si era scontrato con il grillino Stefano Buffagni, deputato e già consigliere regionale lombardo, uomo molto vicino a Di Maio. "Con quali elementi sostiene che la Lombardia ha fallito?", gli ha rinfacciato a L'aria che tira. "In Lombardia è successo un disastro a cui abbiamo cercato di far fronte con le possibilità che c'erano. Le mascherine servono relativamente, tutti siamo da considerare potenzialmente a rischio e quindi aiutano a proteggere gli altri", ha dichiarato nei giorni scorsi.



Dopo due mesi "l'Italia sta decisamente meglio: lo dicono tutti gli indicatori, dalla diminuzione dei nuovi casi, alla minor pressione sugli ospedali, all'indice di contagio, oggi inferiore a 1", dichiara invece Gianni Rezza su Repubblica (e ieri intervista al Tg3 con un libro sul coronavirus alle spalle), e sottolinea come il coronavirus si sia scatenato durante il picco influenzale e ciò ha fatto sì che "solo i casi più gravi abbiano fatto scattare l'allarme. E poi sull'esito della battaglia ha influito il fatto che la sanità, anche a causa dei tagli, fosse impreparata".



"Abbiamo avuto la sfortuna di essere stati colpiti prima dei Paesi vicini che ora, ad eccezione della Germania stanno avendo le nostre stesse difficoltà", dice ancora l'epidemiologo. "In Cina e in Corea è andata molto meglio, grazie a una quarantena drastica e all'uso della tecnologia". "Le misure di distanziamento da noi hanno funzionato e hanno protetto il Centro-Sud e ridotto i contagi a Nord", afferma Rezza. "Certo, ci sono state falle nei focolai familiari e negli ospedali e nelle Rsa, con altissimo tributi di morti, anche tra i medici".