Il virus letale ritorna in Cina

La Cina conferma quattro nuovi casi di trasmissione locale di Covid-19 e otto 'importati'. La Commissione sanitaria nazionale non ha segnalato altri decessi e nella Repubblica Popolare, primo Paese a fare i conti con l'emergenza coronavirus, il bilancio ufficiale parla di 4.632 morti e 82.747 casi. I casi 'di ritorno' sono in totale 1.583. Sono invece 77.084 le persone dichiarate guarite e, riferiscono le autorità, 990 i soggetti asintomatici sotto sorveglianza sanitaria.



Tre dei quattro nuovi casi di trasmissione locale si registrano nella provincia di Heilongjiang, l'altro nella Mongolia Interna. Sempre nella provincia di Heilongjiang vengono segnalati quattro degli otto nuovi casi 'importati': si tratta, secondo le autorità sanitarie, di cittadini cinesi rientrati dalla vicina Russia. Solo a Heilongjiang sono in totale 381 i casi 'di ritorno'.