Minoli: "Nella furia delle indagini non si dia la caccia ai medici, i veri eroi"

"Nella commissione d'inchiesta sul Trivulzio, il sindaco di Milano Sala si affida a Gherardo Colombo, già componente del pool Mani Pulite che accese Tangentopoli proprio da lì: il 17 febbraio 1992 venne arrestato Mario Chiesa. Inquietante coincidenza? Non è un caso che sia stato richiamato Colombo dalla pensione, a garantire la trasparenza ed il buon esito delle indagini proprio partendo dal Trivulzio. Una specie di rinnovato emblema di caccia al male. La speranza è che, nella furia delle indagini, qui, non si arrivi a sconfinare nella caccia ai veri eroi di questa stagione buia, ai medici; se ne contano, per ora, 180 che hanno perso la vita nella trincea del contagio. Non mi sembrerebbe il caso...". Giovanni Minoli, attualmente impegnato con 'Il Mix delle Cinque' su Rai Radio 1, riflette su quanto sta accadendo sotto traccia nel momento presente in una intervista sulle colonne di Libero.