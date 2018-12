Berlusconi tira fuori lo scoiattolo

Il prosaico Silvio Berlusconi ci tiene agli affari privati e conosce la sensibilità dell’uomo verso la tenuta della propria tasca, e le ferree regole morali del M5S non premiano di certo il conto corrente dei parlamentari. Multe per chi lascia il movimento, trattenute ogni mese da devolvere al partito, e soprattutto incandidabilità dopo due mandati.



Così l’ex Cavaliere è sicuro, dopo avere attirato a sé Matteo Dall’Osso, di potere accogliere una 50ina di Onorevoli per formare un gruppo, una truppa di “responsabili” (degli affari loro, verrebbe da dire), pronta a tradire il vincolo di mandato e sabotare l’Esecutivo. Così facendo ci sarebbe una rigenerazione, un colpo di mano, per riportare il centrodestra al Governo con la Lega a traino, Forza Italia, Fratelli d’Italia, ed appunto i voltagabbana.



Una manovra figlia della peggiore politica, che però Berlusconi l’ha definita “operazione scoiattolo”, per annusare i malumori pentastellati e carpirne la sensibilità nell’ipotesi di una possibile crisi di Governo, ergendosi a garante di Quota 50 (la certezza che codesti cinquanta parlamentari non perdano il diritto al vitalizio).



E così si consumano gli auguri di Natale a Palazzo Madama coi senatori azzurri, spronandoli a non deprimersi per l’irrilevanza mediatica che il partito ormai riscontra: “Non dovete demoralizzarvi se i vostri interventi in Parlamento non hanno una risonanza esterna. Tocca a voi chiamare una radio o un giornale regionale per farvi intervistare e spiegare in sintesi cosa fate e cosa avete detto in Parlamento.” Della serie, se Maometto non va dalla montagna…



Grillo aveva strinato i dissidenti in fuga: “Offro il doppio di Berlusconi”, basterà la moral suasion a richiamare i suoi uomini nati a colpi di click?