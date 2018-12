La Siria: "La Turchia prepara un attacco anti-curdi"

La Turchia sta "lavorando intensamente" alla preparazione di un'operazione militare contro le milizie curde dell'Ypg, nel nord della Siria a Manbij e a est del fiume Eufrate. Lo ha detto il ministro della Difesa di Ankara, Hulusi Akar.



Akar lo ha detto facendo visita ai soldati turchi di stanza in Qatar, dopo le minacce del presidente Recep Tayyip Erdogan e l'annuncio di Donald Trump dell'intenzione di ritirare dall'area le truppe Usa, che finora hanno appoggiato e armato i curdi.





"Seguiamo gli sviluppi da vicino. Le unità operative e di intelligence stanno facendo ogni sforzo", ha aggiunto Akar. Della svolta americana in Siria hanno discusso in queste ore in una telefonata il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu e il segretario di Stato Usa Mike Pompeo.