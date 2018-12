I "compagni" copiano Lodi: niente mensa per gli immigrati abbienti

"Per polemizzare contro la sindaco Casanova di Lodi sulla questione mense, il Pd é passato pure sui bimbi che sono stati vittime di un'ondata di polemiche non solo inutile ma falsa e impietosa mentre Milano si comporta alla stessa maniera (applicando una norma statale). Appena esplosa la polemica ho infatti chiesto tutte le dichiarazioni delle famiglie straniere che hanno chiesto al Comune di poter accedere alla graduatoria per una casa popolare".



"Finalmente in questi giorni mi sono arrivate centinaia di dichiarazioni dei consolati di mezzo mondo che attestano le proprietà degli stranieri paesi d'origine. Il Pd insomma ha scatenato una polemica fortissima passando sulla pelle di bimbi e sfruttando le loro mamme sapendo perfettamente che non esiste nessuna discriminazione a Lodi, come non esiste a Milano". A dirlo, il parlamentare leghista Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino.



"Ora chiederemo la conferma che la legge venga applicata su tutti i bonus e prebende comunali augurando ottimo lavoro alla sindaco Casanova cui va tutto il sostegno personale e politico per essere stata oggetto di accuse infamanti e pretestuose. L'unica discriminazione infatti è quella del Pd che applica le leggi ma vorrebbe che gli altri le disapplicassero".