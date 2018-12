Cyberbullismo: fatta la legge, trovato l’inganno…

Tra le nuove forme di violenza che si diffondono attraverso i social media, il cyberbullismo è una delle più preoccupanti in Italia. Per questo il 18 giugno dello scorso anno è entrata in vigore la legge n. 71/2017 contro il bullismo e la violenza psichica e morale via web. Con relatore il costituzionalista e senatore Francesco Palermo, eletto nella XVII legislatura come indipendente nella lista unica Pd-SVP Bassa Atesina, la nuova normativa non è priva di aspetti di grande valore e interesse e, come accade in questi casi, a suo tempo ha dato adito ad annunci di giubilo e soddisfazione da parte dei rappresentanti dell’allora governo Gentiloni. Eppure… Come sempre c’è sempre un “eppure”, un “sì però”, perché in uno Stato di diritto non è tanto fare le leggi che apporta merito, ma i risultati e gli obiettivi che, tramite le leggi, vengono o meno conseguiti a beneficio dei cittadini e delle famiglie. Ebbene, dopo aver letto la notizia di ieri dell’estinzione del reato e, quindi, della liberazione dei cinque ragazzi che, nel 2013, hanno indotto al suicidio per via di cyberbullismo Carolina Picchio, il dubbio che qualcosa non vada è più che legittimo. Stiamo dicendo che, i cinque adolescenti, dopo aver indotto la 14enne a lanciarsi in un eccesso di disperazione dalla finestra di casa sua, ora sono tranquilli e a piede libero. Eppure sono stati condannati a vario titolo per atti persecutori, violenza sessuale di gruppo, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, diffamazione e omicidio come conseguenza di altro reato. Data la loro età e altre circostanze, hanno ottenuto a suo tempo la messa in prova e, ieri, il Tribunale dei minori ha preso atto del loro “ravvedimento” e, quindi, li ha “perdonati”. In pratica, oltre alla piena libertà, hanno ottenuto che nella loro “fedina penale” non resterà più traccia dei reati compiuti. Ma delle ferite nella vita e sulla psiche dei familiari ed amici coinvolti dal tragico gesto di Carolina Picchio, abbiamo tutti i motivi per credere, qualche “traccia” resterà, eccome!

Il caso del suicidio della ragazzina, oltretutto, è diventato un simbolo nella lotta contro il cyberbullismo. La vicenda trae origine dalla reazione scomposta dell'ex fidanzato di Carolina che, dopo la fine della relazione, prese a scagliarle addosso offese e forme varie di violenza morale, fino a diffondere un video nel quale la ragazzina compariva in atteggiamenti intimi e che, il ragazzo, con il preciso intento di farle del male, aveva fatto circolare su WhatsApp. Un peso insopportabile per la 14enne che, il 5 gennaio 2013, si lanciava quindi dalla finestra della sua abitazione, a Novara e, proprio per la drammaticità della sua fine, la legge italiana sul cyberbullismo fu proprio intitolata a lei. Ma ora, cosa dovremmo pensare?

Ricordiamo che, oltre al Tavolo tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge n. 71/2017, anche la Chiesa cattolica, come risposta agli appelli di Papa Francesco per la tutela dei ragazzi che navigano in internet, ha dato recentemente vita a ad un Osservatorio internazionale sul cyberbullismo, l'Ico-International cyberbullying observatory, con sede in Vaticano. Il progetto è promosso da Scholas occurrentes ed opera attraverso una rete di oltre 440mila scuole in tutto il mondo e la fondazione intitolata appunto a Carolina Picchio, da anni impegnata nella protezione dei minori sul web. I dati elaborati dal comitato scientifico dell'Ico saranno resi disponibili e distribuiti ai rappresentanti istituzionali e alle delegazioni di giovani di circa trenta Paesi in occasione del primo congresso mondiale sul rapporto tra minori e web, in programma a Castel Gandolfo nella primavera 2019. Come segnalato da Telefono Azzurro, nel corso di soli 9 mesi, dal settembre 2015 al giugno 2016, sono stati registrati in Italia 270 casi di bullismo e cyberbullismo (in pratica uno al giorno). Le vittime del cyberbullismo sono state esercitate nella stragrande maggioranza nei confronti di ragazze (70%) e, assieme a questo dato, anche quello relativo all’età risulta davvero preoccupante. Infatti, il cyberbullismo si sta iniziando a manifestare nel nostro Paese già intorno ai 10 anni e, ci pare, di questi dati dovrebbe tenere conto anche l'autorità giudiziaria, altrimenti i proclami rimango vuoti e, fatta la legge, si trova troppo spesso l'inganno....