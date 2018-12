Miccichè: "Questa Lega non mi piace, non ci lascia fare"

"Non mi piace la Lega, non sarei sincero se non lo dicessi e se il mio partito, a livello nazionale, punta all'alleanza con la Lega, io non punto a questa alleanza". Lo ha detto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, coordinatore in Sicilia di Forza Italia, parlando della Lega di Matteo Salvini durante il tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare.



"Penso che i miei colleghi di tutto il Sud dovrebbero ragionare alla stessa maniera - ha continuato - perché non credo che la Lega possa portare benefici per questa terra. Se la Lega ha un euro da spendere non lo fa certo in Sicilia. Punta a quella fascia sociale che è quella degli imprenditori e non della Sicilia. Niente accordi, a meno che non torni la Lega di prima - ha sottolineato Miccichè - quella mi piaceva, perché ti lasciava fare".