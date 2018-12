L’Italia, tutto un Delirium…

Domani sera, alle ore 20, per la rassegna “Cena & Concerto Winter” al Monte Brullo dell'Hotel Cavallino di Faenza (via Forlivese 185), l’associazione Casa della Musica ripropone agli amanti del progressive rock italiano un gruppo storico, i Delirium, costituiti nel 1970 con il cantante d’eccezione Ivano Fossati.

Nati sul finire degli anni Sessanta con il nome di Sagittari, i Delirium (Ettore Vigo, Tastiere – Peppino di Santo, Batteria e Voce – Mimmo di Martino, Chitarra acustica – Marcello Reale, basso), adottarono la loro denominazione definitiva con l’ingresso del polistrumentista genovese successivamente autore di brani memorabili come Caos calmo e La mia banda suona il rock. Nel 1971 realizzarono il loro primo album, “Dolce Acqua”, che li portò alla grande notorietà perché gli aprì le porte del Festival di Sanremo 1972, nel quale presentarono quel brano indimenticabile Jesahel, ancora apprezzato ed ascoltato e milioni di copie vendute negli anni. Dopo l’abbandono di Fossati e l’ingaggio del flautista e sassofonista Inglese Martin Frederick Grice, i Delirium hanno continuato negli anni Settanta la loro attività, registrando due ulteriori album, "Lo Scemo e il Villaggio" e "Delirium III Viaggio negli arcipelaghi del tempo". Nel 1975 si sono sciolti ma, nel 2003, ritornano a suonare con un nuovo bassista, Fabio Chighini, e il chitarrista-cantante Roberto Solinas. L’attenzione degli estimatori è attratta quindi con il cd "Vibrazioni Notturne", registrato durante i concerti dell'estate del 2006. Recentemente poi i Delirium hanno registrato nuovi brani inediti racchiusi nel concept album dal titolo "Il nome del vento", che tratta il tema dell'uomo alla continua ricerca di sé stesso. L'opera consta della collaborazione di ospiti di grande rilievo per la storia del progressive, in primo luogo Stefano "Lupo" Galifi, cantante dei Museo Rosenbach, la band impostasi nel 1973 con l’album-capolavoro “Zarathustra” che, però, per aver incluso nel collage di copertina un busto di Mussolini, fu condannato all’ostracismo e costretta al successivo scioglimento. A poco valsero le smentite della Ricordi e degli stessi membri del gruppo, ormai inesorabilmente bollato di fascismo. Nonostante la bravura e l’originalità, i Museo Rosenbach furono totalmente emarginati dai contesti musicali dell'epoca e censurati persino dalla Rai-Tv. Il Politicamente corretto, evidentemente, ha origini lontane…

Per assistere domani sera all’esibizione live dei Delirium si consiglia di prenotare telefonando ai numeri: 0546/642283 o 338/8811963.